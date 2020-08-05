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  3. 05 Ağustos 2020 08:40

Kayseri'de korkunç infaz

Kayseri'de, çimento firması sahibi Orhan Adıbelli (49), kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak, öldürüldü.

Kayseri'de korkunç infaz

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'ta meydana geldi. 

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Kayseri'de korkunç infaz

İddiaya göre, çimento firması sahibi iş insanı Orhan Adıbelli, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. 

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Kayseri'de korkunç infaz

Saldırgan kaçarken, vücuduna 3 mermi isabet eden Adıbelli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Adıbelli, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Kayseri'de korkunç infaz

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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