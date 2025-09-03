  1. Anasayfa
  4. Kayseri'de tekstil fabrikasında büyük yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 10. Cadde üzerindeki Milkay tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikayı sardı. 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

