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  4. Suriyeli gerginliği büyüyor: Bir ilimiz daha karıştı

Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği

Gaziantep'te çeşitli mahallelerinde toplanan gruplar, Suriyeli mülteciler aleyhine sloganlar atarak, yürüyüş yaptı. Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.

Kaynak: DHA
Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği - Resim: 1

Dün akşam saatlerinde Kayseri'de Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylara Gaziantep’te vatandaşlar tepki gösterdi.

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Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği - Resim: 2

Ellerinde Türk bayrakları ile sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verdi. 

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Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği - Resim: 3

Kentin çeşitli noktalarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de taşkınlık çıkarmaya çıkaran gurupları ikna etmeye çalıştı. 

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Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği - Resim: 4

Küçük çapta yaşanan olaylar, polisin müdahalesiyle büyümen sonlandırıldı. (DHA)

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