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Kayyum atanan belediyede polis etten duvar ördü

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından polis ekipleri belediyeye giriş ve çıkışları kapattı.

Kaynak: DHA
Kayyum atanan belediyede polis etten duvar ördü - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 

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Kayyum atanan belediyede polis etten duvar ördü - Resim: 2

Gelişmenin ardından polis ekipleri, sabah saatlerinde zırhlı araçlar eşliğinde belediye binasının bulunduğu Karaotlak Mahallesi'nde güvenlik önlemleri aldı. 

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Kayyum atanan belediyede polis etten duvar ördü - Resim: 3

Terör soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Mehmet Karayılan, aramaların ardından belediye binası önüne gelerek partililerle birlikte gelişmeleri takip etmeye başladı. 

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Kayyum atanan belediyede polis etten duvar ördü - Resim: 4

Karayılan, görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. (DHA)

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