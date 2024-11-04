Kayyum atanan belediyede polis etten duvar ördü
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından polis ekipleri belediyeye giriş ve çıkışları kapattı.
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı kararıyla Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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Gelişmenin ardından polis ekipleri, sabah saatlerinde zırhlı araçlar eşliğinde belediye binasının bulunduğu Karaotlak Mahallesi'nde güvenlik önlemleri aldı.
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Terör soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Mehmet Karayılan, aramaların ardından belediye binası önüne gelerek partililerle birlikte gelişmeleri takip etmeye başladı.
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Karayılan, görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. (DHA)
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