Kaza değil, göz göre göre: Yunan Sahil Güvenlik botu, Türk balıkçı teknesine çarptı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesine Yunan Sahil Güvenlik botu çarptı. Hasar gören tekne, Sahil Güvenlik botuyla limana götürüldü.
Gökçeada balıkçılık yapan İlker Özdemir, oğlu Efe Özdemir ile Zürafa Kayalıkları mevkinde balık avlamak için 12 metrelik 'Kızıl Elma' isimli teknesiyle denize açıldı. Özdemir'in yanına balık avladığı sırada Yunan Sahil Güvenlik botu geldi.
Özdemir'in teknesinin bir süre çevresinde dolanan Yunan Sahil Güvenlik botu daha sonra tekneye çarparak hasar verdi. Özdemir durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Özdemir'in teknesi bölgeye gelen Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na götürüldü. (DHA)
YEDEKLENEN TEKNE KUZU LİMANI’NA YANAŞTIRILDI
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik botunun çarptığı İlker Özdemir'e ait 'Kızıl Elma' isimli tekne, getirildiği Gökçeada’da Kuzu Limanı'na yanaştırıldı.