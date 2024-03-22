Kaza içinde kaza! Yaralılar var
İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerindeki yükseltiye çarptıktan sonra şerit değiştirip aynı istikamette giden ticari araca çarptı. Kazada takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın ve 1 bebek yaralandı.
<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://geo.dailymotion.com/player/xgq37.html?video=x8vco7y" allowfullscreen></iframe>
Kaza, saat 21.115 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. D.Y. (23) yönetimindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Yol üzerindeki yükseltiye çarparak savrulan otomobil, bu sırada sağ şeritte giden A.İ. (22) idaresindeki hafif ticari otomobile çarptı. İki araç da çapmanın etkisiyle savrulurken, hafif ticari araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarparak takla attı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlardan yere dökülen yağ sebebiyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.