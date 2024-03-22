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Kaza içinde kaza! Yaralılar var

İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol üzerindeki yükseltiye çarptıktan sonra şerit değiştirip aynı istikamette giden ticari araca çarptı. Kazada takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kadın ve 1 bebek yaralandı.

Kaynak: DHA
Kaza içinde kaza! Yaralılar var - Resim: 1

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Kaza içinde kaza! Yaralılar var - Resim: 2

Kaza, saat 21.115 sıralarında Yeşildere Caddesi'nde meydana geldi. D.Y. (23) yönetimindeki otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. 

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Kaza içinde kaza! Yaralılar var - Resim: 3

Yol üzerindeki yükseltiye çarparak savrulan otomobil, bu sırada sağ şeritte giden A.İ. (22) idaresindeki hafif ticari otomobile çarptı. İki araç da çapmanın etkisiyle savrulurken, hafif ticari araç yolun sağ tarafındaki beton bariyere çarparak takla attı. 

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Kaza içinde kaza! Yaralılar var - Resim: 4

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, araçlardan yere dökülen yağ sebebiyle polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

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