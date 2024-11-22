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Kaza sonrası akılalmaz manzara: Araba kağıt gibi ezildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Kaza sonrası akılalmaz manzara: Araba kağıt gibi ezildi - Resim: 1

Kaza, Menteşe ilçesi Gülağzı kavşağında meydana geldi.

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Kaza sonrası akılalmaz manzara: Araba kağıt gibi ezildi - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir alt yola düşerek ters döndü.

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Kaza sonrası akılalmaz manzara: Araba kağıt gibi ezildi - Resim: 3

Araç adeta kağıt gibi ezilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Kaza sonrası akılalmaz manzara: Araba kağıt gibi ezildi - Resim: 4

Biri çocuk toplam 5 kişinin bulunduğu araçta yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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