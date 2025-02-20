Kaza sonrası alev topuna dönen araçtan mucize kurtuluş kamerada
ABD’de kaza sonrası alev topuna dönen aracın sürücüsü, bir itfaiyeci ve polis tarafından son anda kurtarılırken yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
ABD’nin Arizona eyaletinde beton mikserin çarptığı pikap araç devrilerek alev aldı.
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Hızla olay yerine ulaşan motosikletli polis ve bir itfaiyeci, araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı.
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Polisin aracın camını kırmasının ardından itfaiyeci, kadını saniyeler içinde alev topuna dönen araçtan kurtardı.
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Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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