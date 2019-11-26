Kaza sonrası altınların peşine düştü
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen bir kişi, polise alkollü olduğunu ve sürücü olmadığını belirterek su kanalında kaybolduğunu iddia ettiği altınlarını aradı.
İddiaya göre, İstanbul Caddesi üzerindeki servis yolundan çarşı istikametine seyreden henüz sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından korkuluklarına çarptığı köprüden yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalına uçtu. Kazada, Yeliz U., Cafer U. ve bebekleri M.E.U. yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.