  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Kasım 2019 23:54

Kaza sonrası altınların peşine düştü

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen bir kişi, polise alkollü olduğunu ve sürücü olmadığını belirterek su kanalında kaybolduğunu iddia ettiği altınlarını aradı.

Kaza sonrası altınların peşine düştü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

1/ 15
Kaza sonrası altınların peşine düştü

İddiaya göre, İstanbul Caddesi üzerindeki servis yolundan çarşı istikametine seyreden henüz sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından korkuluklarına çarptığı köprüden yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalına uçtu. Kazada, Yeliz U., Cafer U. ve bebekleri M.E.U. yaralandı.

2/ 15
Kaza sonrası altınların peşine düştü

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3/ 15
Kaza sonrası altınların peşine düştü

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılardan M.E.U. isimli bebek ile annesi Yeliz U.’yu bulundukları yerden kurtardıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM