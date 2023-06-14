Kaza sonrası ortalık karıştı, öfkelerini aracı parçalayarak çıkardılar
Antalya’da trafik kazası sonrası tekme tokat birbirine giren 2 sürücünün kavgasına, yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık ökesini otomobiline çarpan araçtan çıkarttı.
İHA'nın haberine göre kaza, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 aracın karıştığı kaza sonrası tartışma çıktı.
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Araçlardan inen sürücüler sözlü tartışmanın ardından birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. T
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ansiyonun yükseldiği o anlarda kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olunca kavga büyüdü. Kazada araçlarında zarar oluşan öfkeli kalabalık hıncını çarpan araçtan çıkarttı.
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Önce otomobilin aynasını kırıp kapısını ve camına tekmeyle zarar veren öfkeli gruptan bir kişi elinde beyzbol sopasıyla aracı adeta hurdaya çevirdi.
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