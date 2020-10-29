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  3. 29 Ekim 2020 15:33

Kaza sonrası plaka sökme telaşı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin yöneticilerini taşıyan servis minibüsü, refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen bazı kişilerin, çekim yapıldığını görünce aracın plakasını ve otele ait tabelayı kaldırdığı gözlendi.

Kaza sonrası plaka sökme telaşı

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametinden gelip Titreyengöl istikametine gitmekte olan Ali Demir’in kullandığı 07 DCU 41 plakalı Mercedes Sprinter marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan palmiyeye çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otelde birim amiri olarak görev yaptıkları belirtilen Enver Bayrak, Özlem Burcu, Levent Güçlü, Cevit Güvener, Funda Şafak ve Emel Ergiydiren yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sonrası plaka sökme telaşı

Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından kendisini iyi hissetmediği gözlenen araç sürücüsü Ali Demir de özel araçla kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

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Kaza sonrası plaka sökme telaşı

PLAKA VE TABELA SÖKME YARIŞI

Kazanın ardından yaralılara ambulansta müdahalede bulunulurken, basın mensuplarının çekim yaptığını gören bazı kişiler, kameralarda görünmemesi için aracın plakasını ve aracın camında bulunan otel tabelasını kaldırmak için yarıştı. Polislerinin uyarısı sonucu sökülen plaka yerine geri takıldı.

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Kaza sonrası plaka sökme telaşı

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