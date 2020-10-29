Kaza sonrası plaka sökme telaşı

PLAKA VE TABELA SÖKME YARIŞI



Kazanın ardından yaralılara ambulansta müdahalede bulunulurken, basın mensuplarının çekim yaptığını gören bazı kişiler, kameralarda görünmemesi için aracın plakasını ve aracın camında bulunan otel tabelasını kaldırmak için yarıştı. Polislerinin uyarısı sonucu sökülen plaka yerine geri takıldı.