Kaza yapan minibüse ''KDV'li kova'' cezası

Kazada, arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Alman uyruklu S.K. ve C.W. ile Ö.A. yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmek istemediler.