Kaza yapan minibüse ''KDV'li kova'' cezası
Antalya'da kaza yapan bir minibüste yolculuk yapan Alman vatandaşı bir kadın, kırılan kovasının parasını minibüs şoföründen KDV'siyle birlikte aldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsün kırmızı ışıkta duran bir başka şehir içi minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si Alman uyruklu 3 kişi hafif yaralandı.
Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yaralılardan Alman kadın, kazada zarar gören temizlik kovasının parasını alışveriş fişini göstererek minibüs sürücüsünden KDV dahil istedi ve 190 TL'yi aldı.
Kaza, dün Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki M.A.'in kullandığı şehir içi minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen M.D.'ın kullandığışehir içi minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada, arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Alman uyruklu S.K. ve C.W. ile Ö.A. yaralandı. Yaralılar, kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmek istemediler.