Kaza yapan sürücünün vurulduğu ortaya çıktı
Pendik'te bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bir iş yerinin duvarına vurdu, ardından park halindeki başka bir otomobile vurarak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün silahla yaralandığını tespit etti. Ağır yaralı olan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 22.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Yücelen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut Y.'nin kullandığı 34 KY 4302 plakalı otomobil büyük bir gürültü ile bir iş yerinin duvarına vurduktan sonra park halindeki 34 KE 5651 plakalı başka bir otomobile vurarak durdu. Gürültüyü duyan vatandaşlar yardıma koştu.
SAĞLIK EKİPLERİ SİLAHLA VURULDUĞUNU TESPİT ETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza yapan otomobilin içinde hareketsiz duran Aykut Y. 'nin vücudunun iki yerinde mermi yarası olduğunu tespit etti.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Yaralı Aykut Y. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.