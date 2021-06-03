Kazandıkları para dudak uçuklattı: İşte Instagram'ın en çok kazanan fenomenleri
İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması ile birlikte yeni kazanç kapıları da açıldı. İşte Instagram'ın en çok kazanan fenomenleri...
Sosyal medyanın bu kadar popüler olmadığı dönemlerde kendi bloguna sahip olmak oldukça özgüven gerektiren bir durumdu. Ancak Facebook ile tırmanan sosyal medya macerası günümüzde artık kazançlı bir meslek haline dönüştü.
Sosyal medyanın bu kadar popüler olmadığı dönemlerde kendi bloguna sahip olmak oldukça özgüven gerektiren bir durumdu. Ancak Facebook ile tırmanan sosyal medya macerası günümüzde artık kazançlı bir meslek haline dönüştü.
DANIELLE BERNSTEIN
25 yaşındaki tasarımcı Danielle Bernstein, We Wore What adlı blogunu yayınlayarak ünlendi. Instagram hesabı hızla popüler oldu. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi ile en ünlü moda modellerinden biri haline geldi.
DANIELLE BERNSTEIN
25 yaşındaki tasarımcı Danielle Bernstein, We Wore What adlı blogunu yayınlayarak ünlendi. Instagram hesabı hızla popüler oldu. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi ile en ünlü moda modellerinden biri haline geldi.