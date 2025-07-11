Kazaya karışan Tesla ikiye bölünüm, alev topuna döndü: 2 kişi öldü
Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Feci kazada araçta bulunan ve hemşire oldukları öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, Tesla marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Kazada araçtaki 2 hemşire hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, O.U. (33) idaresindeki Tesla marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, O.U. ile U.O. olay yerinde hayatını kaybetti.
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