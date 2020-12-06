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  3. 06 Aralık 2020 23:30

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Diyarbakır'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerin Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. 

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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Barış Bahçeli yönetimindeki 21 TT 0989 plakalı ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan 53 HL 857 plakalı otomobile arkadan çarptı. 

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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi. 

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