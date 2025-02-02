Kazazede yakınları önce ambulansa sonra itfaiyeye saldırdılar

Kaza gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Ali S.U.'nun kullandığı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan ve sürücüsü tespit edilemeyen bir başka Mercedes marka otomobile yandan çarptı.