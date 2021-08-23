Kazdağları'nda korkutan yangın!
Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
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Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 7 helikopter ve bir uçakla müdahale devam ediyor. Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi.
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Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede 24 arazöz ve 2 dozer ile yangınla mücadele sürüyor.
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Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına en kısa sürede müdahale edildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
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