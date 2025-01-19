Kazdağları'nda zamanla yarış: Karda mahsur kaldılar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 arazi tipi araç ve 8 personel ile bölgeye ulaştı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait 2 iş makinesi de çalışmalara destek verdi.