ABD'de kayıp gençlerin cesedi toplu mezarda bulundu

Savcı Matthew Weintraub, yaklaşık dört metre derinlikte bir çukura atılan cesetlerin polis köpekleri tarafından bulunduğunu açıkladı. "Bu şüphesiz ki bir cinayet. Sadece kaç kurban olduğunu bilmiyoruz" diyen Savcı Weintraub, 19 yaşındaki Finocchiaro'nun nasıl öldüğüyle ilgili bilgi vermedi.







