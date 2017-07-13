ABD'de kayıp gençlerin cesedi toplu mezarda bulundu
Yaklaşık dört metre derinlikte bir çukura atılan cesetleri, polis köpekleri tespit etti. Uluslararası ajanslar, kazı yapılan alanı havadan fotoğrafladı.
ABD'nin doğu kıyısındaki eyaletlerinden Pennsylvania'da 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan dört gençten birinin cesedine ulaşıldı. CNN International, cesedi bulunan kişinin 19 yaşındaki Dean Finocchiaro olduğunu bildiriyor.
Yaşları 19 ve 22 arasında değişen gençler, bir çiftlikteki toplu mezara gömülmüş. Antonio ve Sandra DiNardo çiftine ait söz konusu çiftlik, eyaletin kuzeyindeki Solebury Township'te. Çiftin 20 yaşındaki oğulları Cosmo DiNardo, kayıp gençlerin araçlarını çalıp satma şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, kayıp aracı Di Nardo'ların arazisinde buldu.
Savcı Matthew Weintraub, yaklaşık dört metre derinlikte bir çukura atılan cesetlerin polis köpekleri tarafından bulunduğunu açıkladı. "Bu şüphesiz ki bir cinayet. Sadece kaç kurban olduğunu bilmiyoruz" diyen Savcı Weintraub, 19 yaşındaki Finocchiaro'nun nasıl öldüğüyle ilgili bilgi vermedi.