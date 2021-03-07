Kazı çalışmasında 900 yıllık gizli tünel bulundu

Tünelin bulunduğu vadinin yakınında, 1131'de kurulan Gotik manastır Tintern Manastırı'nın kalıntıları var. Ancak WPD, geçidin herhangi bir resmi araştırma haritasında gösterilmediğini ve yerel sakinler ya da yetkililer tarafından bilinmediğini ifade etti.