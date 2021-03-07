Kazı çalışmasında 900 yıllık gizli tünel bulundu
İngiltere'de yeraltı kablolarının yerini değiştirmek için kazı çalışması yapan ekip, ortaçağdan kalma gizli bir tünel keşfetti.
The Western Power Distribution (WPD) şirketinden müteahhitler, olağanüstü keşiflerini yaptıklarında Monmouthshire'daki Tintern'de kazı çalışmalarına yeni başlamıştı.
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4 fit (yaklaşık 1,22 metre) yüksekliğindeki tuğla tünelin aşağı yukarı 900 yıl öncesinden kalma olduğu düşünülüyor.
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Tünelin bulunduğu vadinin yakınında, 1131'de kurulan Gotik manastır Tintern Manastırı'nın kalıntıları var. Ancak WPD, geçidin herhangi bir resmi araştırma haritasında gösterilmediğini ve yerel sakinler ya da yetkililer tarafından bilinmediğini ifade etti.
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WPD teknisyeni Allyn Gore, "gizli" tünel hakkında daha fazla bilgi edinmek için "yıllarca" arkeolojik araştırma yapılması gerekebileceğini söyledi.
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