Kazılarla "5 bin yıllık krallığın" izindeler

Bölgedeki arkeolojik çalışmaların geçmişinin 1950'li yılların ikinci yarısında İngiliz Arkeolog James Mellaart ve 1976'da Prof. Dr. Refik Duru'nun yaptığı çalışmalara dayandığını ifade eden Umurtak, höyüklerin kapalı bir hediye paketi olduklarını, çoğu zaman içinde ne olduğunun bilinmediğini söyledi.