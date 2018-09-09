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  3. 09 Eylül 2018 13:20

Kazılarla "5 bin yıllık krallığın" izindeler

Kazılarla 5 bin yıllık krallığın izindeler

İlk defa İngiliz Arkeolog James Mellaart'ın 1950'li yılların sonunda ortaya çıkarılan Hacılar seramiklerinin bulunduğu Hacılar köyünde yer alan Büyük Höyük'te, 7 yıldır arkeolojik kazılar devam ediyor.

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Kazılarla 5 bin yıllık krallığın izindeler

Kazılarda ortaya çıkan "kazemat" denilen odalar zinciriyle oluşturulmuş dış tehditlere oldukça dayanıklı gelişmiş yerleşim yapısının, bölgede hüküm süren bir krallığa ait olabileceği düşünülüyor.

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Kazılarla 5 bin yıllık krallığın izindeler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyelerinden Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacılar Büyük Höyük kazılarının 2011 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

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Kazılarla 5 bin yıllık krallığın izindeler

Bölgedeki arkeolojik çalışmaların geçmişinin 1950'li yılların ikinci yarısında İngiliz Arkeolog James Mellaart ve 1976'da Prof. Dr. Refik Duru'nun yaptığı çalışmalara dayandığını ifade eden Umurtak, höyüklerin kapalı bir hediye paketi olduklarını, çoğu zaman içinde ne olduğunun bilinmediğini söyledi.

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