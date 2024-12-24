Kazmalı alacak verecek baskını kamerada

Olay sonrası açıklamalarda bulunan F.C., şahsın daha önce iş yerinden birkaç kez alışveriş yaptığını ve böyle bir durumla daha önce karşılaşmadıklarını belirtti. F.C., “Borcunu ödemesi için kibarca aramalar yaptık ama şahıs bu durumu tehdit ve kazmayla çözmeye çalıştı. Çalışanlarım ve komşularım olay anında korku dolu anlar yaşadı” dedi. Polis tarafından gözaltına alınan İ.Ş.'nin savcılık talimatıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için hastaneye gönderildiği öğrenildi.