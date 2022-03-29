KDV düştü ama nafile... Yeni konut hayali kuranlara kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "konutta KDV müjdesi" ile heyecanlanan vatandaşlara kötü haber konut sektörünün uzmanlarından geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğam dün akşam Kabine toplantısı sonrasında konut fiyatlarına ilişkin önemli bir adım atıldığını duyurdu.
Buna göre 150 metrekarenin üzerindeki konutun satışında KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Vatandaşlar karar sonrası, "KDV indirimi ile ev fiyatları düşecek mi?" diye merak ederken sektör temsilcilerinden üzecek bir açıklama yapıldı.
Türkiye'de son dönemlerde konut fiyatlarındaki artışlar en önemli tartışma konularından birisi olmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam kritik kararı Kabine Toplantısı sonrasında şu sözlerle duyurdu:
Buna göre, satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Yani net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını da yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.”