KDV indiriminin ardından kırmızı et fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar

"Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor"

Türkiye’nin şu anda bir et sorununun olmadığını belirten Yardımcı, “Ama daralma var. Yem fiyatlarına 3 kat zam geldi. Kıtlık yok. Herkes provokatörlük yapıyor. 5-10 bin hayvanı olan bunlar her seferinde Ramazan ayına doğru çıkar. Şu anda Türkiye’ye dışarıdan et gelmiyor. Ama içeride dolaşım var. Et çok. İsteyen varsa biz onlara gönderelim. Bu etin girdisi yemdir. Şu anda zam gündemimizde yok. Ramazan’a doğru da olacağını sanmam. Taşlar yerine oturdu. Köylüye destek vermemiz lazım. Benim buraya 90 bin TL elektrik geldi. Biz 271 bin TL fatura ödüyoruz. Ben devletin yerinde olsam şunu yaparım. Devletimiz bu elektrikten KDV almasın. Onu da Cumhurbaşkanımız söylüyor. Biz kendisine güveniyoruz. Biz 15 Temmuz’da ülkemizi devirmek isteyenlerin karşısında olduk. Biz Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam ediyoruz. En önemli şey elektrikten KDV alınmasın. 200 bin TL faturada 40 bin TL devlete ödüyoruz. Bu 40 bin TL’ye 10 tane işçimin parası çıkar. Biz pandemide bile fırsatçılık yapmadık. Ben 45 kişi çalıştırıyorum. Bize büyük bir destek verilmesi lazım. Elektrik KDV çalışmalarına çok mutlu olduk” dedi.