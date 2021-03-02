Kebapçılarda normalleşme coşkusu! Davul zurnayla karşıladılar

"GAZİANTEPLİLER SICAK KEBAP YEMEYİ ÖZLEMİŞ"

Gaziantep Kalesi bölgesinde kebapçılık yapan Nejdet Kılınçoğlu, alınan karar nedeniyle çok mutlu olduklarını ve yaptıkları şölenle müşterilerini karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından en çok kebapçılar sevindi. Bugün masa ve sandalyelerimizi müşterilerimize açtık. Şu anda bayram yeri gibiyiz. Söylenen kurallara uyarak bugün çalışmalara başladık. Gaziantepliler sıcak şekilde kebap yemeyi özlemiş, artık bu özlemlerini gideriyor. Biz de bu sevinci meşale yakıp, kurdele kesip şölen havasında gösterdik. Tüm kurallara uyarak bugün müşterilerimizi ağırladık. İnşallah bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz."