Kedicik Tülay Kumaşçı, Adnan Oktar'a verilen cezayı böyle övdü!

En çıplak Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgüler!

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddiasıyla yargılanan Adnan Oktar ve 13 müridi 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin TL cezaya çarptırıldı. Cezanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tülay Kumaşçı, Oktar'ın cezasını "Dün şerefli bir gündü. Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti" ifadelerini kullandı.

