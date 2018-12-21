Kediyi bu halde buldular
Bursa'da esnaf, 2 yıldır beslediği "Yaman" adını verdikleri kediyi başı yanmış halde buldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki esnaf, yaklaşık 2 yıldır besleyip, 'Yaman' adını verdikleri kediyi 5 gün önce başı yakılmış buldu.
Esnafın tedavisi yapılmak üzere kediyi götürdüğü veteriner Gökhan Önder Keser, hayvanın bakımını ve masrafını üstlendi. Kedinin kendisine getirildiğinde telef olmak üzere olduğunu anlatan Keser, tedavide 5'inci günde olduklarını ve hayvanın iyileşmeye başladığını söyledi.
Kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığını tahmin ettiklerini belirten Keser, şunları ifade etti:
''Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli.”