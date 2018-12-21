Kediyi bu halde buldular

''Yüzünde yanık izleriyle bize geldi. Bugün tedavimizin 5'inci günü. Yüz bölgesinde, burun mukozasında yanıklar var. Sol kulakta doku kaybı var. Korkumuz, gözlerinde bir engel olmasıydı; ama şanslıymış ki gözlerinde bir problem gözükmüyor. Ancak yüz bölgesindeki yanık izleri, oldukça şiddetli.”