Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Kaza sonrası ortalık karıştı

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Kadının yere savrulduğunu gören duran araçlardan birinde bulunan bir kişi araçtan inerek, emniyet şeridinde kazaya neden olan otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücü yumrukların hedefi olurken kaçmaya çalıştı.