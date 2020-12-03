Kefal tezgahın en ucuz balığı oldu

Fiyat inince kefal balığına olan vatandaşların talebinin de arttığını anlatan Şahin, “Bu balığın tadı levreğe benzer. Eti güzeldir. Lezzetli bir balıktır. Bu nedenle bu balığa vatandaşların talebi her zaman vardır. Şimdi fiyatlar daha düştüğünde bu talepler daha da arttı. Eskiden günde 5 kasa Kefal sattıysak şuan 15 kasaya çıktı. Yani yüzde 200’ün üstünde bir artış var talepte. Bu yoğunluk her gün daha da artıyor. Vatandaş gelip 3-4 kilo hatta daha da fazla bile alıyorlar” diyerek Kefal balığa olan ilgisini anlattı.