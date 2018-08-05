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  3. 05 Ağustos 2018 13:37

Kelebekler Vadisi'nde ölümüne selfie çılgınlığı

Fethiye'de, Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkarak uçurumun kenarında fotoğraf çektiren turistler, muhtarı bile isyan ettirdi.

Kelebekler Vadisi'nde ölümüne selfie çılgınlığı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nin kayalıklarına çıkan turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında fotoğraf çektiriyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun mutlaka önlem alınması gerektiğini söylerken, insanların "Kadın nereden düşmüş?", "Nasıl düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirmek istediklerini kaydetti.

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Kelebekler Vadisi'nde ölümüne selfie çılgınlığı

Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi giderek artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek ve öz çekim yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, araçlarından inerek kayalıklarda yaklaşık 50 metre yürüyor.

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Kelebekler Vadisi'nde ölümüne selfie çılgınlığı

Daha sonra uçurumdaki hiçbir önlem bulunmayan noktalara ulaşan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden vadinin manzarasında fotoğraf çektiriyor.

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Kelebekler Vadisi'nde ölümüne selfie çılgınlığı

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun yaptığı açıklamada, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi.

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