Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı.
Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor.
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Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor.
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Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor.
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İddialara açıklık getirdi: Gül Sunal da 22 yıl önce aramızdan ayrılan eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi. '
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