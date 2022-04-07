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  4. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık - Resim: 1

Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor. 

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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık - Resim: 2

Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor.

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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık - Resim: 3

Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor. 

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Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı: Ona defile yapardık - Resim: 4

İddialara açıklık getirdi: Gül Sunal da 22 yıl önce aramızdan ayrılan eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi. '

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