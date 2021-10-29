Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu

Kendi imkanları ile Bursa'daki hastaneye giden Bektaş Bozbey ve ailesi, buradaki Çocuk Nöroloji Uzmanı Cengiz Havalı'nın dikkati sayesinde skandal karışıklığı öğrendi. Ciddi bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıkan Bektaş Bozbey'in, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çekilen MR'ı başka bir hastanınkiyle karıştırılmıştı.