  4. KEMANKEŞ seyir füzesi Bayraktar TB2'den ateşlendi!

Baykar tarafından geliştirilen seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı.

Kaynak: İHA
Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. 

Bu çerçevede Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. 

Seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı. 

Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaşarak "BayraktarTB2, 2x Bayraktar #KEMANKEŞ-1 Atış, Seyir ve Dalış Testi" ifadelerini kullandı.

