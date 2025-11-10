KEMANKEŞ seyir füzesi Bayraktar TB2'den ateşlendi!
Baykar tarafından geliştirilen seyir füzesi KEMANKEŞ-1, atış, seyir ve dalış testini başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.
Bu çerçevede Bayraktar TB2'den ateşlenen seyir füzesi KEMANKEŞ-1 senaryo gereği belirlenen hedefi otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti.
Test görüntülerini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NSosyal hesabından paylaşarak "BayraktarTB2, 2x Bayraktar #KEMANKEŞ-1 Atış, Seyir ve Dalış Testi" ifadelerini kullandı.
