Kemeraltı'nda sağanak yağış etkisi: Dükkanları su bastı
İzmir'de geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda birçok dükkanı su bastı.
Hemen her yağmurda benzer görüntüler yaşandığını belirten esnaflar çözüm istiyor. Gece saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı.
Yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi. Şehrin ana arterlerinde trafikte meydana gelen yoğunluğu azaltmak için polis ekipleri çaba sarfetti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağıştan nasibini aldı.
Mazgallardan taşan sular, işyerlerine doldu. Bir han sulara teslim oldu. Esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye devam etmeye başladı. Esnaf Aytaç Karaca, bu durumun yıllardır süregelmesine rağmen çözüm bulunamadığının altını çizdi. Karaca, "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Esnaf mağdur durumda. Hanın içi sular altında kaldı. Birçok kez başvurularda bulunmamıza rağmen Kemeraltı'na çözüm bulamadılar. Yağmur yağsın istemiyoruz. Dükkanlarımızı hala açamadık. İçindeki ürünlerimiz de zarar gördü. Demek ki burası böyle gelmiş böyle gidecek" dedi.
Birçok kez başvurularda bulunmamıza rağmen Kemeraltı'na çözüm bulamadılar. Yağmur yağsın istemiyoruz. Dükkanlarımızı hala açamadık. İçindeki ürünlerimiz de zarar gördü. Demek ki burası böyle gelmiş böyle gidecek" dedi.