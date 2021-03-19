Kemeraltı'nda sağanak yağış etkisi: Dükkanları su bastı

Mazgallardan taşan sular, işyerlerine doldu. Bir han sulara teslim oldu. Esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye devam etmeye başladı. Esnaf Aytaç Karaca, bu durumun yıllardır süregelmesine rağmen çözüm bulunamadığının altını çizdi. Karaca, "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Esnaf mağdur durumda. Hanın içi sular altında kaldı. Birçok kez başvurularda bulunmamıza rağmen Kemeraltı'na çözüm bulamadılar. Yağmur yağsın istemiyoruz. Dükkanlarımızı hala açamadık. İçindeki ürünlerimiz de zarar gördü. Demek ki burası böyle gelmiş böyle gidecek" dedi.