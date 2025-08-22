Kendi başına gelenden ders alıp biri eşi 2 kadının hayatını kurtardı

Heimclich manevrasını nasıl öğrendiğini anlatan Yurtal, "Ben 13 yaşındayken böyle bir boğulma tehlikesi geçirdim, ablam bana uygulamayı yaptı. Ondan sonra bende heimclich manevrasını öğrendim. Bundan 3-4 yıl önce denizde eşimin boğazına su kaçtı, ona da aynısını yaptım ve 2. heimclich müdahalem oldu. Mutluyum, küçük bilgiler büyük işler yapar. Heimclich manevrası önemli herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.