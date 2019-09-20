Kendi kendine yetişiyor, kilosu 500 TL'den satılıyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharda doğada kendiliğinden yetişen ve sonbahar aylarında da kurumaya başlayan kenger bitkisinin kökündeki sıvıdan üretilen sakız, kilosu 500 liradan alıcı buluyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharda doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen kenger bitkisinin kökündeki sıvıdan binbir zahmetle yapılan sakız, yöredeki kadınların geçim kaynağı oldu.
Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Ovacık'ta, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kenger bitkisi, hem yemeklerde kullanılıyor hem de sonbaharda kökündeki sıvıdan yapılan sakızla kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.
Yörede güne erken başlayan kadınlar, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Aksu Deresi ve Kodi köyü çevresindeki taşlık araziye giderek, buralardaki kenger bitkisinden sakız üretimi yapmak için saatlerce güneş altında çalışıyor.