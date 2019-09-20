Kendi kendine yetişiyor, kilosu 500 TL'den satılıyor

Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan Ovacık'ta, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kenger bitkisi, hem yemeklerde kullanılıyor hem de sonbaharda kökündeki sıvıdan yapılan sakızla kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.