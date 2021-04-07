Kendiliğinden yetişiyor kilosu 20 TL! Günde 200 kilo topluyorlar
Hatay'da dağlarda kendiliğinden yetişen, bazı çiftçiler tarafından tarlalara da ekilen bir kekik türü olan zahter, KİLOSU 20 TL'den satılıyor.
Altınözü ilçesi Kozkalesi Mahallesi'nde dağlarda kendiliğinden yetişen, bazı çiftçiler tarafından tarlalara da ekilen bir kekik türü olan zahter, gelir kapısı oldu. 400 haneli mahallenin yüzde 90’nının geçimini sağladığı zahter, Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.
Zeytin ile birlikte salatası yapılan, salamura haline getirilebilen, kuru halde çay olarak tüketilen ve pek çok yemeğe de lezzet katan şifa deposu olan bu bitki, kilosu 20 TL'den satılıyor. Şubat ayının sonunda başlayan zahter hasadı, haziran ayının sonuna kadar devam ediyor.
Mahalle halkı, 4 ay boyunca yoğun mesai harcayıp hem doğadaki hem de tarlalarındaki zahterleri toplayarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
“KÖYÜMÜZÜN YÜZDE 90'NI GEÇİMİNİ BUNUNLA SAĞLIYOR”
Bu yılki rekolteden memnun olduklarını ve hasadın bereketli geçtiğini söyleyen Kozkalesi Muhtarı Ersoy Çıldam, “Köyümüzün yüzde 90'ının geçim kaynağı zahterdir. Sabahın erken saatlerinde tarlaya geliriz, akşam saat 5’e kadar hasat yaparız. Komşu köylerden en az 120 civarı işçi getirerek, hasat yapıyoruz. Köyümüzde günlük 7,5 ton civarında zahter toplanıyor. Köyün zaten tek geçim kaynağı zahter diyebiliriz. Şubat ayının sonunda başladığımız zahter hasadını haziran ayına kadar devam ettiririz.