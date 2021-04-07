Kendiliğinden yetişiyor kilosu 20 TL! Günde 200 kilo topluyorlar

Zeytin ile birlikte salatası yapılan, salamura haline getirilebilen, kuru halde çay olarak tüketilen ve pek çok yemeğe de lezzet katan şifa deposu olan bu bitki, kilosu 20 TL'den satılıyor. Şubat ayının sonunda başlayan zahter hasadı, haziran ayının sonuna kadar devam ediyor.