Kendine saldıran köpeği boğdu

Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Hacıismail Mahallesi'nde ikamet eden ve Canik Belediyesinde sokaklardaki köpekleri toplama işinde çalışan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Murat Çöpoğlu, yaklaşık 2 aydır beslediği kendisine ait Çin aslanı cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Ancak başka sokak köpeklerini görünce hırçınlaşan köpek aniden sahibi Murat Çöpoğlu'na saldırdı.