''Kendini arayan adam'' dünya basınında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendini arayan vatandaş dünya basınında gündem oldu.
İnegöl'de yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu.
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Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.
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İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.
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Dünya basının peşinde olduğu Beyhan Mutlu'nun ise, "Bir arkadaşımla birlikte alkol aldıktan sonra ormanlık alanda uyuya kalmışım.
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