Kendiniz için yapamıyorsanız, onlar için evde kalın!

Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelen hastalar triaj alanına alınıyor. Muayene olduktan sonra Korona virüs tespit edilen hastalar müşahede alanına yatırılıyor. Ayrıca hastanenin 1 katı sadece çocuk Covid hastalarına hizmet veriyor. Türkiye'de virüsün ilk yayılmasının ardından hastane kısa sürede, Covid -19 salgını için bir binayı tamamen salgından etkilenen hastalara ayırmış. Korona virüs hastalarının yakınlarının hastaneye girişine izin verilmiyor. Hasta yakınlarının bilgi alması için ise özel bir birim mevcut. Korona virüs tanısıyla hastanede yatan hastalar tek kişilik odalarda kalıyor odaların içerisinde banyo ve tuvaletin yanı sıra televizyon da mevcut. Günlük kontrolleri yapılan hastaların odasına girmeden önce sağlıkçılar, kapıyı çalarak hastalara maskelerini takmalarını ve açıksa pencerelerini kapatmalarını söylüyor.

