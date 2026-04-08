Kendisinden haber alınamayan genç üsteğmen evinde ölü bulundu
İstanbul Kağıthane’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 26 yaşındaki Üsteğmen H.A., evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla girdiği evde cansız bedeniyle karşılaşılan genç subayın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul Kağıthane'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Üsteğmen H.A. (26) Ortabayır Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulundu. A.'nın, silahla başından vurulduğu tespit edildi.
Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan H.A.’dan bir süredir haber alamayan kız arkadaşı A.L. (22) ve kuzeni H.K. (22), endişelenerek genç subayın yaşadığı adrese gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla içeri giren yakınları, A.’yı koridorda kanlar içinde yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, beylik tabancası yanında bulunan A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ev arkadaşıyla kalan ancak olay anında evde yalnız olduğu öğrenilen A.'nın dairesinde herhangi bir intihar notuna rastlanmadı.
H.A.'nın kuzeni H.K., Gaziantep’teki annesinin kendisine ulaşamaması ve A.'nın düzenli katıldığı çevrim içi terapi seansına devamsızlık yapması üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Kız arkadaşı A.L. ise ifadesinde, bilinen bir sağlık sorunu olmayan A.'nın son zamanlarda yaşamla ilgili karamsar ifadeler kullandığını iddia etti.