  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Kasım 2019 19:55

Kendisine ''jigolo'' diyen sevgilisini öldürdü

37 yaşındaki sanat tarihçisi kadın, 20 yaşındaki sevgilsiiyle kavga ederken ''jigolo'' diye bağırınca korkunç bir şekilde öldürüldü.

Kendisine ''jigolo'' diyen sevgilisini öldürdü

Tüyler ürperten olay, Rusya'nın St Petersburg kentinde yaşandı. 37 yaşındaki Aleksandra Palibnaya ve 20 yaşındaki erkek arakdaşı Daniil Vasiliev bir süredir birliktelik yaşıyordu.

1/ 17
Kendisine ''jigolo'' diyen sevgilisini öldürdü

Çiftin arasında bir konudan ötürü tartışma çıktı. Tartışma alevlenip kavgaya dönüşünce Aleksandra, erkek arakdaşı Daniil'e "Jigolo" diyerek bağırdı.

2/ 17
Kendisine ''jigolo'' diyen sevgilisini öldürdü

Öfkeden deliye dönen 20 yaşındaki zanlı, yanında taşıdığı bıçakla sevgilisini bıçakladı. Kadının vücudunda 10 bıçak darbesi ve bir de kurşun yarası tespit edildi.

3/ 17
Kendisine ''jigolo'' diyen sevgilisini öldürdü

Sanat tarihçisi Aleksandra Palibnaya'nın cansız bedeni, Mitsubishi marka otomobiliyle birlikte sokakta bulundu.

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM