Kendisine ''jigolo'' diyen sevgilisini öldürdü
37 yaşındaki sanat tarihçisi kadın, 20 yaşındaki sevgilsiiyle kavga ederken ''jigolo'' diye bağırınca korkunç bir şekilde öldürüldü.
Tüyler ürperten olay, Rusya'nın St Petersburg kentinde yaşandı. 37 yaşındaki Aleksandra Palibnaya ve 20 yaşındaki erkek arakdaşı Daniil Vasiliev bir süredir birliktelik yaşıyordu.
Çiftin arasında bir konudan ötürü tartışma çıktı. Tartışma alevlenip kavgaya dönüşünce Aleksandra, erkek arakdaşı Daniil'e "Jigolo" diyerek bağırdı.
Öfkeden deliye dönen 20 yaşındaki zanlı, yanında taşıdığı bıçakla sevgilisini bıçakladı. Kadının vücudunda 10 bıçak darbesi ve bir de kurşun yarası tespit edildi.