Kendisini ''Kainatın Sahibi'' ilan ediyordu; yakalandı
Milyonlarca takipçisi bulunan ve kendisini "kainatın sahibi" ilan eden tarikat lideri büyük bir operasyonla saklandığı yeraltı sığınağında yakalandı.
Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abolos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yıldır adaletten kaçan Quiboloy'un ülkenin güneyindeki Davao şehrinde güvenlik güçleri tarafından yakalandığını doğruladı.
Ülkenin dört bir yanından toplanan 2 bin kişilik polis ekibi, Quiboloy’un saklandığı yeraltı sığınağına düzenlediği baskınla tarikat liderini ele geçirdi. Quiboloy, kendisine ait İsa Mesih Krallığı Kilisesi’nin Davao’daki yerleşkesinde haftalardır gizleniyordu. Ancak kilise destekçileri, güvenlik güçlerinin yerleşkeye girmesini engelliyordu. Operasyona, Filipinler ordusu ve polis güçleri katıldı.
Polis ve silahlı kuvvetler tarafından Quiboloy’a verilen 24 saatlik ültimatomun ardından, tarikat lideri daha fazla direnemedi ve emniyet güçlerine teslim oldu.
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Quiboloy diğer tutuklular gibi adil yargılanacak, haklarına saygı gösterilecek. Yargı süreci şeffaf olacak ve bu sürece dahil olan herkes hesap verecek” dedi.