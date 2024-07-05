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Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı

Adıyaman’da, ağır hasarlı 7 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahıs, yüzünde maske, başındaki şapkayla kendini kamufle etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA
Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi eski İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında H.B. (39) isimli şahıs, ağır hasarlı olan 7 katlı binanın tepesine çıktı.

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Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı - Resim: 2

Belirlenemeyen nedenlerden dolayı binanın tepesine çıkan şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı - Resim: 3

Başındaki şapka ve yüzündeki maskeyle kendini kamufle ederek intihar teşebbüsünde bulunan şahıs için olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

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Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı - Resim: 4

Yaklaşık 40 dakika süren ikna çalışmaları neticesinde aşağıya indirilen H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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