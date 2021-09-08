Kendisini terk eden kocasından intikamını korkunç şekilde aldı
Brezilya'nın Para eyaletinde yaşayan 20'li yaşlardaki Millena Iris Santos da Paixao iismli kadın, kendisini terk eden kocasından intikam almak için 3 yaşındaki oğlu Marcos Paulo Vieira'yı bıçaklayarak öldürdüğü için 30 yıl hapis cezası aldı.
2019 yılında meydana gelen olayda Millena, önce oğlunu bıçaklayıp öldürdü, daha sonra aynı bıçağı kendine sapladı.
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Yaralıyken kanlı bir şekilde çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Eşinizi sevin. Evlilik ciddidir" başlığı ile paylaşınca arkadaşları polise haber verdi.
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Eve gelen polisler küçük Marcos'un cansız bedeni ile karşılaştı. Anneyi de ağır yaralı olarak bulan polislerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Hastanede iyileşen anne cezaevine gönderildi.
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Yargılanan anneye mahkeme, geçen hafta 29 yıl altı ay hapis cezası verdi.
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