  Kent merkezinde kanlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Kent merkezinde kanlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Trabzon kent merkezinde alacak meselesi nedeniyle 2 aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, saat 13.30 sıralarında kent merkezi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İl dışından gelerek kentte çalışan 2 aile arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 

Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı, kavgada 8 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

