Kent merkezinde kanlı kavga: Çok sayıda yaralı var
Trabzon kent merkezinde alacak meselesi nedeniyle 2 aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 13.30 sıralarında kent merkezi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İl dışından gelerek kentte çalışan 2 aile arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı, kavgada 8 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
