Kent meydanında şoke eden olay: Pompalı tüfekle yürürken yakalandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde elinde pompalı tüfekle dolaşan bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, polisin müdahale anı çevredeki vatandaşlarca saniye saniye kaydedildi
Kaynak: DHA
Sur ilçesinde bulunan tarihi Dağkapı Meydanı, öğle saatlerinde silahlı bir şahsın ortaya çıkmasıyla hareketli dakikalara sahne oldu. Elinde pompalı tüfekle kalabalığın arasında yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında devriye gezen polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.
Çevredeki vatandaşların endişeli bakışları arasında meydanda ilerleyen şüpheliye, polis ekipleri anında müdahale etti. Silahını kullanmasına fırsat verilmeden etkisiz hale getirilen şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı.
Şüphelinin silahına el konulurken, gözaltına alındığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)
