Kentin en büyük ''beyaz altın'' çiftliğini kurdu: Onlarca üreticiye ilham oldu!

Beyaz altın olarak bilinen ipek böceği hasadına başladıklarını ifade eden Sırrı Taha Bal, " Elazığ'da ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapmaktayım. Bu yılın sezon sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böceklerimiz 40-50 günlük serüvenin sonunda tekrardan hasat yaptık ve kozalarımız elde ettik. Bu işin kesinlikle pazar sıkıntısı yok. Böceklerimiz Koza Birliği tarafından teslim alınmaktadır. Biz aile işletmesiyiz. Burada eşim, annem ve yeğenim ile beraber çalışmaktayız. Emek veriyoruz. Memleket için, ülkemiz için vatandaş olarak fedakarlık yapmak istiyoruz. Gençlere ve yaşlılara özellikle tavsiye ediyorum. Bu iş yapılabilir bir iş. Hanesinde alternatif bir tarım yapmak isteyenler bu işi değerlendirebilirler. Geçen seneden sonra yaklaşık 30 kişi üreticiliğe başladı. Bu memlekete bu işi kazandırmış durumdayız. Çünkü ilk senede bu iyi bir rakam. Sonraki senelerde üretici sayısında artış olacağına inanıyorum. Benim gibi üreticiler çoğalırsa memleketin lehine bir durum olur. Devlet büyüklerimiz el atarlarsa bu işin bir fabrikası yapılabilir ve bu da istihdamı arttırır. Ben bu işi 8 yıl önce keşfettim. Yaptıktan sonra işin olurunu gördüm. Geçen seneye rağmen bu sene karın biraz daha yükseldiğini farkına vardım. Yaşanan don olayları bu sene sadece bir ay geriye attı. Geçen sene 25 Nisan'da üretime başlarken, bu sene 25 Mayıs gibi üretime başladım. Allah'a çok şükür bir kaybımız olmadı" dedi.