Kentsel dönüşümde kontrollü yıkım skandalı: 5 katlı bina yandaki apartmanın üstüne çöktü!
İstanbul Sultangazi’de Uğur Mumcu Mahallesi sakinleri dehşeti yaşadı! İBB’ye bağlı ekiplerin yıkım yaptığı iddia edilen binada, yukardan aşağıya kontrollü yıkım yerine alt kolonlar kesilince bina aniden çöktü. Çökmenin etkisiyle bitişikteki binanın taşıyıcı kolonu patladı, vatandaşlar can havliyle dışarı kaçtı.
İstanbul Sultangazi'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yıkım ekibinin gerçekleştirdiği çalışma sırasında bitişikteki binanın taşıyıcı kolonu patladı. Olay sırasında binada bulunan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı. Öte yandan yıkılmaya çalışılan 5 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı planlanan 5 katlı bina için İBB'ye bağlı yıkım ekibi tarafından vatandaşlara çalışmaların çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Ancak ekipler iddiaya göre dün çevre sakinlerine haber vermeden ve güvenlik önlemleri almadan yıkıma başlandı.
Yıkım sırasında binanın üst katlardan kontrollü şekilde yıkılması yerine alt katlardaki kolonlar kesilince, bina aniden çöktü. Çökme esnasında ise bitişikte bulunan Dursun Sarıtemur'a ait binanın taşıyıcı kolonu patlayarak zarar gördü.
O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan panik sırasında bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki binaları tahliye etti.